Bar.S.A. S.p.A. a seguito di pianificazione interna concordata con l’Amministrazione Comunale avvisa la cittadinanza che la distribuzione delle buste idonee alla raccolta differenziata presso i locali della ex scuola Principe di Napoli in piazza Plebiscito, terminerà sabato 15 marzo 2025.

Tale distribuzione, sia per utenze domestiche che non domestiche, continuerà come di consueto presso il punto di consegna di parco degli Ulivi in via dei Salici, 93 da lunedì a sabato, dalle 08.30 alle 12.30 (il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30) e sarà rivolta all’intera cittadinanza e non solo all’utenza residente nei rioni Patalini e Borgovilla

Si ricorda alla cittadinanza che per ottenere la fornitura è necessario presentarsi con documento di identità dell’intestatario dell’utenza (TARI) o apposita delega (con copia di documento d’identità dell’intestatario).