Altri eventi imperdibili questa settimana al Politeama Paolillo di Barletta a cui si aggiunge la novità dell’iniziativa “Corto che passione”. Lunedì 10 marzo alle ore 21.15 in versione originale e restaurata in programma “L’angelo azzurro” di Josef von Stenberg (1930), indiscusso capolavoro che segnò l’inizio della carriera internazionale di Marlene Dietrich.

Torna nelle sale in versione restaurata e in lingua originale anche “Memorie di un assassino” (2003) diretto da Bong Joon Ho. Appuntamento al cinema Paolillo lunedì 10 (ore 19.00) e martedì 11 marzo (ore 21.15) per ammirare un vero capolavoro del regista asiatico. Il film racconta la caccia al primo serial killer della Corea del Sud, che tra il 1986 e il 1991 terrorizzò il Paese evidenziando i limiti investigativi della polizia locale.

Nell’interessante e composito calendario lunedì 10 (ore 17.30) e martedì 11 marzo (ore 19.30) ecco in proiezione “Il Caravaggio perduto”. Il regista Alvaro Longoria narra l’affascinante storia di “Ecce Homo”, dipinto attribuito al Merisi che ha attirato l’attenzione di collezionisti e commercianti di tutto il mondo.

“Corto che passione” è, invece, il nuovo evento finalizzato a promuovere il vivace universo dei cortometraggi. Il Politeama Paolillo di Barletta ed altri 100 cinema italiani, ogni secondo martedì del mese, avranno in calendario una selezione continuamente rinnovata di corti nella stessa serata: circa 70 minuti di proposte stimolanti e diversificate.

La prima cinquina di martedì 11 marzo (ore 20.00) è composta da: 1) “Bellissima” di Alessandro Capitani (Vincitore David Donatello). Sinossi: durante una festa in discoteca Veronica subisce lo scherno di un ragazzo che la prende in giro per il suo aspetto fisico. Disperata si nasconde nei bagni, ma il destino ha in serbo una piacevole sorpresa per lei…

A seguire: 2) “Inverno” di Giulio Mastromauro (Vincitore David Donatello). Sinossi: Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova a dover affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro; 3) “Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi” (Evento speciale – Settimana della Critica di Venezia, tra i protagonisti Irene Ferri, Pilar Fogliati, Marco Giallini). Sinossi: Giulia si prepara a trascorrere un week end con Lucio. Tuttavia, ad aspettarla nella villa ci sono tre sconosciute, amanti di Lucio, che, come lei hanno ricevuto il medesimo messaggio. E ancora: 4) “The Delay” di Mattia Napoli (Vincitore di Cortinametraggio). Sinossi: Arturo è un bravo interprete, persona metodica e solitaria che da qualche tempo si accorge che i suoni giungono in ritardo rispetto a ciò che vede. Una malattia che degenera sempre più…; 5) “Caramelle” di Matteo Panebianco (film di animazione Vincitore del Pulcinella Award e dell’European Independent Film Festival di Parigi). Sinossi: un fortissimo legame unisce tre generazioni, tale da superare i confini tra la vita e la morte.

“Corto che passione” è una iniziativa promossa da Federazione Italiana Cinema d’Essai, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Rai Cinema ed Alice nella Città con Italian Short Film Association, Unita e Collettivo Under 35 con il sostegno di Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIC e Deluxe Digital.