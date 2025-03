Altro contributo al Comando Provinciale BAT da parte dell’illustrissima Prof.ssa Antonella Palmitessa, artista barlettana attualmente docente di Educazione Artistica presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. MODUGNO – R. MORO” di Barletta, che in più occasioni ha reso omaggio all’Arma dei Carabinieri raffigurando gli Stemmi Araldici della Compagnia Carabinieri di Barletta e del Comando Provinciale per poi dedicarsi alla raffigurazione dei volti degli Eroi, Carabinieri originari della provincia che hanno perso la vita per l’alto senso di dovere e che vengono ricordati nell’Agorà degli Eroi inaugurato lo scorso ottobre.

Da oggi, all’ingresso dell’ufficio del Comandante Provinciale Colonnello Massimiliano Galasso, è raffigurato il volto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e tre celebri frasi dette dall’Ufficiale in momenti diversi della sua vita:

“… Non spero certo di catturare gli assassini a un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile, l’arroganza mafiosa deve cessare…”

“…Mi interessa la lotta contro la Mafia, mi possono interessare i mezzi e i poteri per vincerla nell’interesse dello Stato…”

“…Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli…”

Il Colonnello Galasso ha scelto di far raffigurare il volto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in quanto emblema di legalità e di coraggio nella quotidiana lotta alla criminalità.

“Ancora grazie alla Professoressa Palmitessa per la dedizione e la passione nei confronti dell’Arma dei Carabinieri”, si legge in una nota del comando provinciale.