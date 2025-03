“L’assegnazione dei servizi di progettazione per la nuova piastra oncoematolgica dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta dovrebbe arrivare entro maggio del 2025”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo a margine di una audizione I prima commissione da lui richiesta per fare il punto della situazione.

“Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del Rup nel corso dalla seduta, una anomalia non sanabile nell’offerta del progettista primo classificato ha portato ad un piccolo allungamento dei tempi. In questo momento sono in corso le verifiche sul secondo classificato ed entro due mesi, a maggio 2025, dovremmo avere la definitiva aggiudicazione dei servizi di progettazione”.

“Successivamente, entro la fine di agosto 2025, dovrebbe arrivare il progetto di fattibilità tecnico economica. Dopo la validazione sarà poi valutata l’opportunità di procedere ad un appalto integrato. Il via dei lavori potrebbe arrivare entro la fine del 2025”.

“La nuova struttura, che sorgerà negli spazi esterni al “Dimiccoli” vedrà la presenza di 16 posti letto di oncologia, 20 di ematologia, 30 poltrone di infusione oncologiche, 12 poltrone di infusione ematologiche, 4 sale per i trapianti (a fronte delle attuali due), 4 ambulatori e 2 ampie sale di attesa. Si tratta quindi di un’opera che andrà a rafforzare una volta di più la vocazione oncologica dell’ospedale di Barletta al fine di fornire alla comunità della Bat servizi sanitari sempre più completi e adeguati ai bisogni della popolazione”.