La provincia BAT propone intriganti viaggi storico-architettonici e paesaggistici svelando tesori sacri nascosti, palazzi nel cuore e nella memoria delle comunità e affacci mozzafiato dalla Murgia alla valle dell’Ofanto, dal Gargano alla Basilicata. Le Delegazioni FAI e i Volontari propongono per sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 una nuova edizione delle Giornate FAI di Primavera con visite in luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in numerosissime città d’Italia. Nel territorio della BAT e dintorni le aperture riguarderanno:

Chiesa di San Pietro con i suoi magnifici tesori sacri e la Cattedrale – Barletta;

l’ex sede del Liceo Classico “Alfredo Oriani”, ex monastero nel cuore e nella memoria della comunità – Corato;

il Castello di Minervino Murge con il suo splendido affaccio sulla Murgia fino alla vista del mare e del Golfo di Manfredonia;

la Chiesetta di Santa Margherita – Bisceglie.