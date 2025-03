Le attività commerciali del centro di Barletta ancora nel mirino dei ladri. Questa volta a farne le spese è il bar pasticceria “Venezuela” di via Roma, dove i malviventi si sarebbero introdotti durante la notte forzando l’ingresso secondario di via Curci. Portati via le uova di Pasqua in esposizione e i soldi contenuti nella cassa. Un danno da diverse migliaia di euro. La Polizia indaga sull’accaduto.