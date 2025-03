Non c’è pace per le attività commerciali della BAT. Il lungo elenco di colpi del recente periodo si allunga con altri due episodi avvenuti nella notte a Trani, nel mirino un salone di bellezza per uomo e donna in corso Vittorio Emanuele, l’altro a Barletta ai danni di un supermercato di via Imbriani.

Ammonta a quasi 4mila euro la conta dei danni per il salone di bellezza di corso Vittorio Emanuele a Trani, considerando la rottura della vetrina principale da dove è avvenuta l’irruzione, ed il bottino composto da apparecchiature da lavoro. Almeno sette gli accessori rubati. Per Trani l’ennesimo colpo e a distanza di tre giorni dall’ultimo furto con spaccata ai danni della pizzeria di via Gisotti. I titolari, Alessandro e Valentina, hanno sporto denuncia ai carabinieri che intanto hanno avviato le indagini. Entrambi non sono di Trani, ma hanno scelto la perla dell’adriatico per investire nella loro attività.

A Barletta ignoti hanno fatto irruzione in un supermercato di via Imbriani, facendosi strada dopo aver piegato la saracinesca di uno dei due ingressi. Il bottino è in via di quantificazione. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Ieri mattina colpi un negozio di surgelati in via Canne. Pochi giorni fa, nella notte tra lunedì e martedì, il furto ai danni di un supermercato di via San Samuele ed un bottino di circa 800 euro. Anche in questo caso piegata la saracinesca. Qualche giorno prima, nella notte tra sabato e domenica, un tentativo di furto in zona 167, sempre con un supermercato nel mirino. In pratica quattro episodi in cinque giorni.

Ancora un risveglio da dimenticare per gli esercenti colpiti ma anche per tutti coloro che temono di essere le prossime vittime. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato di altri furti avvenuti a Margherita di Savoia, almeno una decina dell’ultimo mese, e nel centro di Andria con l’assalto alla profumeria di via Firenze, oltre ad altri precedenti su Trani e Barletta. La situazione pare fuori controllo.