Campionato di Eccellenza fermo ma la copertina resta del Barletta capolista, già promosso in Serie D da più di un mese. Intervenuto nel corso di Pur Barlet su Telesveva, il capitano biancorosso Riccardo Lattanzio si è raccontato tra la gioia per il passaggio del turno in finale di Coppa Italia Dilettanti e l’annuncio del rinnovo di contratto.

QUI L’INTERVISTA COMPLETA A RICCARDO LATTANZIO