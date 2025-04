Sarà di un barlettano la firma sulla maglia celebrativa per i 110 anni di storia del Livorno Calcio. Lo ha annunciato lo stesso club toscano, oggi primo nel girone E di Serie D e con recenti trascorsi tra Serie A e Serie B, sui canali social. Il graphic designer di Barletta Luigi Leonardo Cascella ha infatti vinto il concorso “Disegna la maglia dei 110 anni”, indetto dai labronici.

«Nel progettare la maglia – le sue parole – ho cercato di mantenere uno stile pulito, documentandomi sulle divise storiche della squadra per coniugare modernità e tradizione. Personalmente adoro il colletto con il laccio: è stata una scelta dettata dal gusto personale, ma è un modello che sta tornando in voga. Ho puntato sull’equilibrio tra storia e attualità: il prodotto ha un forte richiamo agli anni ’80, con simboli cari ai tifosi, ma allo stesso tempo è pensata per essere indossata anche fuori dallo stadio, in linea con i trend attuali». Un concetto declinato dal diritto interessato, che si è formato all’Accademia di Belle Arti di Foggia, anche sui suoi canali social. «Voi ce l’avete mai avuto un sogno da bambini? – le sue parole – Io sì, ed era quello di realizzare nella vita reale quello che, da ragazzino, facevo su PES. Eccoci qua, dunque: la maglia dei 110 anni dell’US Livorno Calcio porterà la mia firma!».