Questo pomeriggio, presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, è stato sottoscritto un importante protocollo di collaborazione tra la Prefettura – UTG di Barletta Andria Trani e l’Azienda Sanitaria Locale BT per la definizione delle procedure volte a garantire l’accertamento delle condizioni di salute e l’assistenza medica propedeutiche al trattenimento degli stranieri presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R) aventi sedi in altre province.