Insulti sessisti nei bagni del liceo classico Casardi di Barletta. A denunciarlo è il rappresentante d’istituto Francesco Strignano in una nota diffusa alla stampa. «Durante la scorsa settimana – la sua nota – i servizi igienici dei ragazzi hanno riscontrato dei problemi che hanno portato alla loro chiusura, perciò per provvedere a questa mancanza alcuni dei bagni femminili sono stati loro ceduti. Il problema si è verificato quando, dopo solo una ventina di minuti dall’accaduto, ci sono state delle lamentele per il comportamento dei ragazzi, che hanno iniziato a scrivere sui muri dei bagni femminili frasi oltraggiose e insulti contro l’altro genere, di cui alleghiamo le foto. Purtroppo la dirigente della nostra scuola non ha fatto granché, ma solo una circolare anziché prendere seri provvedimenti contro coloro che hanno effettuato questi oltraggiosi insulti a tutto il genere umano».