Si terrà venerdì 11 aprile alle ore 11 la visita guidata organizzata dalla cooperativa sociale Work – Aut Lavoro e Autismo alla Pinacoteca De Nittis di Barletta. I visitatori potranno così ammirare le opere di De Nittis esposte a Palazzo Marra grazie all’esperienza e alle capacità acquisite dai soci di Work- Aut, che sono andati oltre i limiti dell’autismo. L’iniziativa in programma domani nasce su proposta della consigliera del M5S Grazia Di Bari, che parteciperà assieme alla consigliera Rosa Barone, con il Patrocinio del Garante dei regionale dei Diritti delle persone con Disabilità Antonio Giampietro e il nullaosta del sindaco Mino Cannito.

“La cooperativa Work-Aut – dichiara Di Bari – nasce per garantire l’inclusione lavorativa dei ragazzi con autismo e neurodiversità che non sono più in età scolare. Voglio ringraziare la presidente della Cooperativa Stefania Grimaldi e tutti gli altri genitori per il loro impegno costante e per aver dato vita a tanti progetti sul territorio. Non è la prima volta che questi ragazzi fanno da guida per illustrare la storia e l’arte barlettana. Quello di domani sarà un momento di crescita per tutti noi e auspichiamo che siano in tanti a voler partecipare”.