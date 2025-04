Con il volantinaggio presso il mercato settimanale del sabato a Borgovilla, il circolo cittadino di Sinistra Italiana “Franco Dambra” ha avviato la campagna di informazione e sensibilizzazione sui 5 SI al referendum che si terrà l’8 e 9 giugno prossimo. Organizzato e fissato un calendario di appuntamenti ed eventi in piazza e luoghi pubblici per spiegare le ragioni dei SI ai 5 Referendum. Sinistra Italiana vota 5 SI per difendere il lavoro e mettere fine alla precarietà, per proteggere la vita di chi lavora e tutelare gli stipendi, per riconoscere diritti e dignità a chi vive e cresce nel nostro Paese.

In particolare:

1. Sì, La tua vita la proteggi così: estende la responsabilità di eventuali incidenti che accadono nelle catene degli appalti anche all’impresa principale.

2. Sì, il tuo stipendio lo tuteli così: se un lavoratore viene ingiustamente licenziato in una piccola impresa, può ricevere un risarcimento adeguato.

3. Sì, il tuo lavoro lo difendi così: tornando all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, nessun datore di lavoro può licenziare un lavoratore senza giusta causa e motivo.

4. Sì, la precarietà finisce così: perché ogni assunzione a termine dev’essere giustificata da

un’esigenza temporanea.

5. Sì, la nuova Italia nasce così: una persona residente in Italia da 5 anni può richiedere la cittadinanza.

Queste le date e i luoghi del volantinaggio e campagna di informazione a partire da oggi, 13 aprile 2025, dalle 10.30 alle 12.30 presso la Statua di Eraclio e Castello,

15 aprile – dalle 10 alle 12 – mercato piazza Divittorio;

27 aprile – dalle 19.30 alle 21.30 – Eraclio/Castello;

1 maggio – dalle 10.30 alle 12.30 – Eraclio/Castello;

3 maggio – dalle 10 alle 12 – mercato settimanale;

4 maggio – dalle 10.30 alle 12.30 – Eraclio/Castello;

8 maggio – dalle 11 alle 13 – Stazione centrale;

10 maggio – dalle 20 alle 22 – Eraclio/Cattedrale;

11 maggio – dalle 10.30 alle 12.30 – Eraclio/Castello;

14 maggio – dalle 10 alle 12 – ospedale vecchio;

17 maggio – dalle 10 alle 12 – mercato settimanale;

18 maggio – dalle 10.30 alle 12.30 – Eraclio/Castello/Levante

22 maggio – scuole;

24 maggio – dalle 10 alle 12 – Ipercoop;

25 maggio – dalle 10.30 alle 12.30 – litoranee Levante/Ponente;

31 maggio – dalle 10 alle 12 – mercato piazza Divittorio;

1 giugno – dalle 10.30 alle 12.30 – Castello/Levante;

3-4-5 giugno Stabilimento Cofra – multiservizi Barsa, via Callano

6 giugno h 21-23 centro storico.