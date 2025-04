E’ il Grotte Volley Castellana ad aggiudicarsi la Coppa Puglia di Serie D 2024/2025, nella Final Four organizzata dalle padrone di casa della Nelly Volley tra il ”PalaDisfida” di Barletta e il ”Nuovo Polivalente” di Andria nella giornata di sabato 19 aprile.

La forte formazione barese, che ha schierato anche atlete provenienti dall’omonima compagine che partecipa al campionato di Serie B1 nazionale, è riuscita a superare in tre set la Nelly Volley, dopo una gara ben giocata dalle barlettane ma segnata dalle migliori percentuali in ricezione del Grotte Volley. Castellana che poi è riuscita a superare in finale le le leccesi del Ruffano, che in semifinale avevano prevalso sul New Volley Torre Santa Susanna. Splendida cornice di pubblico per l’atto conclusivo giocato al ”PalaDisfida”, vinto in rimonta da Rizza e compagne per 3-1 a scapito delle salentine, che primeggiano nel girone C di Serie D. Le quattro squadre saranno chiamate ora all’ultimo appuntamento della regular season, prima dell’inizio dei playoff.

A cura di Giacomo Colaprice