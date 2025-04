Barletta si prepara ad accogliere le stelle dell’atletica pugliese in una serata dedicata ai successi e alla passione sportiva. Giovedì 24 aprile 2025, alle ore 18:00, il Circolo Tennis (in viale del Santuario, 7) sarà teatro del Galà dell’Atletica Pugliese, l’evento che celebra gli atleti, i tecnici, i giudici e le società che si sono distinti nell’anno appena trascorso, conseguendo risultati di rilievo.

Organizzato dal Comitato Regionale FIDAL Puglia, il Galà sarà un’occasione unica per rendere omaggio ai protagonisti dello sport regionale, che converranno dal Gargano fino a Capo di Leuca nella città della disfida, premiando le eccellenze che hanno brillato nel 2024, e per riflettere sull’importanza del movimento sportivo nella nostra regione e sul notevole indotto che alimenta.

In apertura della cerimonia, sarà osservato un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria di Papa Francesco, un pontefice che ha sempre riconosciuto il valore inclusivo dello sport. La manifestazione si svolgerà con la sobrietà che la circostanza del grande lutto impone, ma resterà fedele al suo intento celebrativo: esaltare l’impegno e i risultati di coloro che hanno reso onore alla Puglia nello scenario sportivo nazionale e internazionale.

Durante la serata, sarà svelato l’Atleta Pugliese dell’Anno, insieme ai tecnici, ai giudici di gara e alle società che si sono distinte per meriti sportivi. Un riconoscimento speciale sarà assegnato al Talento dell’Anno, segno della continua crescita e della vitalità del movimento atletico regionale.

A rendere ancor più solenne l’evento, la presenza del presidente federale nazionale FIDAL, Stefano Mei, e del presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, che, facendo gli onori di casa, guiderà la celebrazione di un anno ricco di trionfi e promesse per il futuro.

«Il Galà dell’Atletica Pugliese – sottolinea Haliti – rappresenta un’occasione solenne e celebrativa, concepita per rendere omaggio agli atleti pugliesi che, nel corso del 2024, si sono distinti per risultati di straordinario rilievo tecnico e sportivo. La nostra regione può annoverare tra le proprie fila atleti che hanno preso parte ai Giochi Olimpici, riportando risultati di assoluto prestigio a livello internazionale. Il movimento atletico pugliese, inoltre, ha conseguito un numero considerevole di medaglie nei Campionati Italiani, sia nelle categorie giovanili che assolute, nonché risultati di spicco nei Campionati Master, a conferma della vitalità e della profondità del nostro vivaio sportivo. Particolare menzione meritano anche le società sportive, protagoniste di eccellenti prestazioni collettive. Durante il Galà – specifica il presidente regionale -, saranno premiate le società che hanno preso parte alle finali nazionali, dalla Serie A Oro sino alle altre competizioni di livello nazionale, ottenendo piazzamenti di rilievo. Tali successi rappresentano il risultato di un impegno costante e appassionato da parte dei nostri Tecnici, nonché del sostegno imprescindibile fornito quotidianamente dalle società agli atleti e agli stessi tecnici. Questa cerimonia assumerà una veste completamente rinnovata, improntata all’eleganza e alla solennità, affinché gli atleti si sentano pienamente valorizzati come veri protagonisti del nostro movimento regionale. Il Galà, infatti, non sarà soltanto un momento di celebrazione del passato, ma costituirà anche l’avvio simbolico della stagione agonistica 2025: un’occasione per formulare i migliori auspici in vista delle imminenti gare e per augurarci che il prossimo anno possa vedere un numero ancor maggiore di premiati, in virtù dei numerosi talenti emergenti presenti sul territorio pugliese. A causa dell’arrivo di tanti atleti da tutta la Puglia, non è stato possibile rinviare il Galà, che comunque rispetterà le disposizioni del Governo in merito al grande lutto che ha colpito l’intera comunità internazionale. Ricordiamo comunque che tra le grandi passioni di papa Francesco c’era lo sport, uno strumento di inclusione in grado di rompere le barriere, come lo definiva lo stesso pontefice. In quel segno, giovedì prossimo, cercheremo di tributare agli atleti i giusti riconoscimenti».

Il Galà, infatti, è concepito come un momento di riconoscimento per persone che incarnano l’anima dello sport, la passione, la determinazione, il sacrificio, la competitività sana e rispettosa degli avversari, e per professionisti che lavorano quotidianamente, spesso lontano dalla ribalta mediatica, e che meritano tutto l’apprezzamento e il sostegno possibili.