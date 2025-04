A 10 anni dalla sua scomparsa, presso la sede della Cgil di Margherita di Savoia, in via Beccaria n. 18, sarà scoperta una targa alla memoria di Nicola Delvecchio, l’operaio dell’Italgas morto nello scoppio di via Milano a Barletta avvenuto il 25 aprile del 2025. L’appuntamento è fissato per le ore 12.30. Sarà presente la famiglia di Nicola, alcuni colleghi dell’Italgas, la coordinatrice della camera del lavoro, Annamaria Di Corato, il segretario generale della Filctem Bat, Pietro Fiorella, il segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente ed il sindaco di Margherita di Savoia e presidente della Bat, Bernardo Lodispoto.

“Già qualche mese dopo la sciagura, in occasione dell’inaugurazione di nuovi uffici del sindacato a Barletta – ricorda Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat – decidemmo di dedicare la saletta delle assemblee all’ennesima morte bianca sul nostro territorio. Domani insieme ripercorreremo quegli attimi semplicemente per non dimenticare Nicola e tutti gli altri operai della nostra terra che sono usciti di casa al mattino per andare a lavorare e che come Nicola non vi hanno fatto mai più ritorno. Siamo sempre più convinti che gli investimenti in termini di sicurezza non siano ancora sufficienti, servono politiche concrete di controllo e di prevenzione”.

In occasione del 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione una delegazione della Cgil Bat sarà presente alla manifestazione provinciale ad Andria così come a livello comunale a Barletta, Bisceglie, Trani, Margherita di Savoia, Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia