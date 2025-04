«È per me motivo di grande piacere, in accoglimento della mia richiesta, l’aggiunta della dicitura Ferrovia Bari Barletta alla stazione locale delle Ferrovie del Nord Barese, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione propedeutici alla riapertura della linea ferroviaria che collega i due capoluoghi dopo il tragico e mai dimenticato disastro del 2016». Lo scrive il Capogruppo di Azione in Consiglio regionale e Segretario regionale, Ruggiero Mennea.

«Ringrazio la Ferrotramviaria SPA che con questo gesto, che non è solo simbolico, ha dimostrato la sua grande sensibilità nel riconoscere la lunga e gloriosa storia di questa tratta ferroviaria – aggiunge Mennea – i cui primi progetti risalgono al 1908 e che culminarono nel 1965 con l’inaugurazione dal Presidente del Consiglio Aldo Moro» conclude il Presidente Mennea.