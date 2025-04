«Era da tempo che, come Giovani Democratici Barletta, sentivamo l’esigenza di progettare iniziative dedicate agli amici a quattro zampe. Oggi possiamo dire di aver fatto il primo passo: ci siamo detti “Facciamolo” e ci siamo attivati». Lo scrive in una. nota Benedetto Messinese, segretario Giovani Democratici Barletta. «Grazie alla collaborazione con Antonella Riefolo, giovane e qualificata addestratrice cinofila barlettana, e con il prezioso supporto di Rosa Fergola e di altri volontari del canile comunale, abbiamo dato vita a un ciclo di tre giornate di sensibilizzazione sulla cultura cinofila. Crediamo sia fondamentale, partendo dai valori che ci animano, promuovere un cambiamento culturale nella nostra città: sensibilizzare sull’importanza del rispetto e della cura degli animali e avviare una riflessione seria sulla necessità di aree urbane dedicate allo sgambamento dei cani. Un tema, quest’ultimo, più volte sollevato anche dai cittadini presenti all’evento. Non possiamo che condividere il loro disappunto: nei programmi dell’attuale amministrazione comunale erano previsti interventi in tal senso, ma ad oggi tutto tace, nonostante le numerose segnalazioni ricevute nel tempo».

«La giornata del 27 aprile – prosegue la nota – è stata dedicata al tema “Chi è il cane: dalla tribù alla metropoli”. Il percorso è proseguito domenica con “Emozioni e comportamenti degli amici a quattro zampe” e si concluderà l’11 maggio parlando dell’importanza del “Volontariato” nella tutela e nella cura degli animali. Siamo entusiasti della partecipazione registrata e rinnoviamo l’invito a tutti i cittadini e le cittadine di Barletta: vi aspettiamo per un caffè, una chiacchierata… e qualche croccantino!».