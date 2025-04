Da Barletta alla Capitale, per continuare a coltivare due grandi passioni: il canto e la danza. C’è un nuovo traguardo nel percorso di crescita artistica della performer di origini barlettane Francesca Bellino. È quella del prestigioso teatro Parioli di Roma, dove la talentuosa artista, nel prossimo mese di maggio, si esibirà nella triplice veste di cantante, ballerina e co-conduttrice. Un’altra importante tappa, nella sua giovane carriera, ma che le ha già regalato importanti esperienze.

Lo show capitolino non è l’unica novità nel 2025 di Francesca Bellino, che assieme al suo insegnante e produttore Michele Marmo, sta lavorando ad un nuovo singolo, di prossima uscita. Un grande successo musicale del passato, rivisitato in chiave moderna, di cui l’artista però preferisce non rivelare troppi particolari.

Un altro passo in avanti verso l’obiettivo della giovane performer di affermarsi nel mondo della musica. Un sogno inseguito fin dalla più tenera età, quando a soli 4 anni comincia a muovere i primi passi nella danza. Ѐ ancora bambina, quando canta la sigla di un noto programma televisivo con il brano dal titolo “Perché”. In seguito si trasferisce a Milano, dove intraprende un percorso di studi accademici che avrebbe arricchito la sua carriera. L’incontro con il vocal coach e produttore Michele Marmo segna per lei l’inizio di un importante progetto discografico ed il debutto da interprete con il brano “Come Vorrei”, dedicato al tema della violenza sulle donne. Segue l’uscita di “Io vado avanti”, scritto dallo stesso Michele Marmo assieme a Carlo Palmas, accompagnato da un videoclip. Un’importante biografia artistica che sta per arricchirsi di nuovi ambiziosi progetti.