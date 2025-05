«I lavori per la riqualificazione del canale H a Barletta sono finalmente conclusi. La ditta incaricata completerà le finiture entro la fine del mese di maggio in attesa poi di poter collaudare l’opera. Si tratta di un risultato importantissimo per la città di Barletta, sono orgoglioso di aver contribuito al raggiungimento di questo traguardo». Così il consigliere regionale del PD Filippo Caracciolo.

«L’opera di riqualificazione del canale H – afferma Caracciolo – è stata finanziata con parte dei 15 milioni destinati alla riqualificazione costiera dei comuni della Bat in seguito all’accordo di programma sottoscritto da Ministero dell’Ambiente e Regione Puglia nel 2016. Il percorso che ha portato a questo risultato è stato lungo e complesso, ma finalmente ci siamo. Come noto, il canale H è interessato da fenomeni di insalubrità che si presentano in caso di forti precipitazioni condizionando la balneabilità delle acque. Grazie all’impianto realizzato, questi fenomeni saranno notevolmente ridotti, quasi eliminati.

La riqualificazione del canale H, unitamente alla nuova condotta/premente – aggiunge Caracciolo – rappresenta una importantissima e fondamentale soluzione a problematiche ataviche. Mai nessuno prima d’ora si era impegnato fino al punto di arrivare a un risultato che potrà rappresentare il trampolino di lancio per la consacrazione della Litoranea di Ponente in chiave turistica. I recenti dati diffusi da Arpa Puglia sulla qualità delle acque di balneazione hanno dato esiti confortanti definendo le acque di Barletta come eccellenti. Siamo sulla strada giusta.

Dopo queste fondamentali opere, la collaborazione tra cittadini e istituzioni diventerà fondamentale per raggiungere un obiettivo che ora non è più un sogno ed è quello di ottenere per il nostro mare un riconoscimento prestigioso come la bandiera blu. Per me – conclude Caracciolo – è un orgoglio aver lavorato in tutti questi anni al fianco di tutti coloro i quali hanno contribuito al raggiungimento di un risultato storico per la città».