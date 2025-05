Comincia bene, anzi benissimo, l’avventura della Nelly Volley al triangolare playoff di Serie D, girone G. Le ragazze di Peppe Leone battono per 3-1 una coriacea Uisp ’80 Putignano, balzando subito in testa al mini raggruppamento completato dalle salentine di Surbo.

Gara combattuta in avvio, con il Putignano che parte progressivamente meglio e prova la fuga in avvio. La Nelly reagisce e, sospinta da un caloroso ”PalaDisfida”, riesce ad avere la meglio nei vantaggi, chiudendo sul 26-24. Nel secondo set, le biancazzurre giocano un’ottima pallavolo, commettendo poche sbavature e tenendo a distanza di sicurezza le ospiti. Buona la ricezione e positivi gli attacchi per il 2-0 complessivo (25-16) che consente a capitan Pinto e compagne di prendersi il primo punto di giornata. Reazione Putignano nella terza ripresa, in cui Uisp ’80 riesce ad accorciare il computo totale, approfittando anche di qualche disattenzione del team di casa (21-25). Si tratta, tuttavia, di un ”fuoco di paglia”, perché la Nelly riprende a fare punti e a giocare con disinvoltura, chiudendo la contesa a proprio favore senza patemi finali (25-14). Buona la prima: adesso turno di riposo previsto dal calendario, poi ”big match” a Surbo domenica 18 maggio ore 18.