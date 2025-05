Archiviata l’amara parentesi della finale di Coppa Italia Dilettanti, il Barletta pensa già all’immediato futuro. La volontà del presidente Marco Arturo Romano è infatti quella di costruire una squadra che possa lottare per riportare il professionismo nella ”Città della Disfida” a dieci anni dall’ultima partecipazione.

La gara contro la Rovato ha lasciato in eredità vari spunti, soprattutto per quanto riguarda il fronte societario. In primis, non è passata inosservata la ”passerella” sul terreno del ”Bonolis” del patron biancorosso in compagnia dell’ex direttore generale, ora membro della società dell’Audace Barletta, Beppe Iannone. Un chiaro segnale lanciato al pubblico e agli addetti ai lavori di come la trattativa con il ”gruppo Audace” sia ormai in definizione e che la settimana ventura sarà decisiva da questo punto di vista. Lo stesso Romano, a mezzo stampa, non ha smentito contatti con imprenditori barlettani e ha parlato di ”includere e non dividere” per la programmazione della prossima stagione. Confermate le indiscrezioni riportate dalla nostra redazione poco meno di una settimana fa: l’accordo prevede una ripartizione del 50% delle quote societarie. Si attendono novità a stretto giro.