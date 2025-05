In uno stadio Cozzoli di Molfetta vestito a festa, sabato 10 e domenica 11 maggio, si sono disputati i Campionati di Società Assoluti su pista. Tanti i big presenti per un’edizione dei CdS Assoluti da cartolina. Al maschile il club campione è l’Avis Barletta con 13868 punti (al secondo posto con 12489 punti l’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta e al terzo posto con 11728 punti Giovani Atleti Bari); al femminile l’Alteratletica Locorotondo con 12576 punti (al secondo posto Giovani Atleti Bari con 10991 punti e al terzo Us Foggia Atl.Leggera con 10869 punti)

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ (i risultati:

https://www.fidal.it/risultati/2025/REG40275/Risultati/IndexClassificheSocieta.html)

LE PRESTAZIONI OLTRE I 1000 PUNTI – La copertina della prima giornata è per Letizia Bruno (US Foggia Atl. Leggera, 1058 punti) che vince i 100mt femminili in 11.68 (W +2.0) e ottiene lo standard per la partecipazione ai Campionati Europei U23. Nei 100mt maschili, ventosi (+2.7) grande progresso per Giuseppe Serrone (Aden Molfetta, 1122 pti) che vince in 10.25. Seconda posizione per Paolo Langiulli (Avis Barletta, 1085 pti) in 10.36. Importante progresso anche per Matteo Masnada (Giovani Atleti Bari, 1018) che chiude terzo in 10.57. Langiulli diventa protagonista nella seconda giornata con una prestazione importante sui 200mt, chiusi in 21.11, ad un solo centesimo dal minimo per gli Europei U23 di luglio.

La presenza di Jose Bencosme (Avis Barletta, 1117) non passa inosservata, grazie ad una ottima performance sui 400hs, chiusi in 50.26 al debutto stagionale, battendo Davide Capobianco (Aden Molfetta, 1022) con un ottimo 52.23. Capobianco è presente nella classifica Over 1000 grazie alla vittoria sui 400mt in 47.69.

Il Getto del Peso maschile regala un ottimo 19.06mt per Francesco Trabacca (Giovani Atleti Bari, 1065) e un 18,20mt per Vincenzo D’Agostino (Avis Barletta, 1014).

Giuseppe Filpi (Avis Barletta, 1050) fa sua la gara dei 110hs in un interessante 14.09.

Il 5000mt maschile di Emile Hafashimana (Avis Barletta, 1026) chiusi in 13:52.22 infiamma le tribune del Cozzoli, mentre l’ultima gara della prima giornata regala la vittoria a Nicola Lomuscio (Avis Barletta, 1017) sulla marcia 10000mt in 42:38.26.

LE ALTRE PRESTAZIONI TOP – Sul 200mt maschile, Serrone (998) in 21.48 e Masnada (954) in 27.79, il 100mt uomini con il quarto posto di Stefano Abbinante (Aden Molfetta, 996) in 10.64(w) e il quinto posto di Giovanni Vecchio (Atl.Cisternino) in 10.76(w), il triplo femminile di Francesca Lanciano (Alteratletica Locorotondo, 972) vinti con 12,47mt, il 400mt maschile di Bencosme (983 pti), secondo in 47.96, il 1500mt uomini di Hafashimana (968 pti) vinti in 3:50.65, i 100mt femminili con il 2˚ posto di Arianna Lazzati (Alteratletica Locorotondo, 968 pti) in 12.12, il 3˚ posto di Elisabetta De Feudis (Giovani Atleti Bari, 956) e il 4˚ posto dell’allieva Sarah Albano (Alteratletica Locorotondo, 952), l’800mt di Zohair Hadar (Avis Barletta, 957) vinti in 1:52.47, la staffetta 4×100 maschile dell’Aden Molfetta (Piazzolla, Rago, Abbinante, Serrone) vinta in 41.75 (951 pti).

ALLIEVI IN EVIDENZA – Tra gli U18, si evidenziano il 26.03 sui 200mt dell’Albano (oltre alla prestazione sui 100mt), Fabio Massimo Monacelli (Giovani Atleti Bari) terzo sui 400hs(H91) in 55.04 (893 pti), il 4˚ posto assoluto sui 400mt di Francesco Cormio (Giovani Atleti Bari, 865) in 49.88.

TUTTI I RISULTATI:

https://www.fidal.it/risultati/2025/REG40275/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html