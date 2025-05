La notizia era nell’aria, ora ha raggiunto i crismi dell’ufficialità: Pasquale De Candia non sarà l’allenatore del Barletta per la stagione 2025/2026. Il tecnico originario di Molfetta, che ha conquistato in questa annata un double Coppa Italia fase regionale-campionato di Eccellenza, non siederà sulla panchina dei biancorossi. Di seguito il comunicato diramato dal Barletta sui social:

”La S.S.D. Barletta 1922 comunica che, per la stagione sportiva 2025/2026, non sarà rinnovato l’accordo con mister Pasquale De Candia e con il suo staff tecnico.

A tutti loro va il più sentito ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto durante la stagione appena conclusa e, soprattutto, per la professionalità, l’impegno e i valori umani sempre dimostrati.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori aggiornamenti e comunicazioni in merito alla programmazione della nuova stagione”.

Comincia già il ”toto-nome” per il possibile successore. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il sodalizio capeggiato da Marco Arturo Romano starebbe pensando principalmente a due soluzioni, con altre idee che saranno comunque valutate nei prossimi giorni. In cima alla lista infatti ci sarebbero l’attuale tecnico del Martina, Massimo Pizzulli (al Barletta nell’annata 2015/2016 e da dicembre 2016 ad aprile 2017) e Francesco Farina, allenatore tra i più amati nella storia del club biancorosso per un biennio, quello dal 2021 al 2023, splendido sul piano dei risultati. Quello di Farina sarebbe un nome più appetibile in caso di formalizzazione dell’accordo tra Romano e il ”gruppo Audace Barletta”.

A cura di Giacomo Colaprice