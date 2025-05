Sicurezza della comunità scolastica e salvaguardia dei rispettivi patrimoni: se n’è

discusso questa mattina in Prefettura nel corso della riunione del Comitato Provinciale per

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato ad esaminare il crescente fenomeno dei furti e

delle incursioni negli istituti scolastici di Barletta. La problematica era stata segnalata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Mennea” di Barletta, Gabriella Catacchio, che questa mattina è stata ricevuta al tavolo prefettizio unitamente al Sindaco Cosimo Damiano Cannito ed al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Giuseppina Lotito, nel corso della riunione presieduta dal Prefetto Silvana D’Agostino alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia.

“Rubare o danneggiare una scuola significa arrecare un danno ai nostri giovani ed al

loro futuro – ha dichiarato il Prefetto D’Agostino -. Siamo vicini agli istituti scolastici coinvolti in questi episodi, che per quanto non rappresentino un grave fenomeno criminale

sono particolarmente tristi perché ledono il diritto allo studio e danneggiano il patrimonio

scolastico. Gli episodi esaminati consistono prevalentemente in incursioni di ignoti, effrazioni e furti di piccole strumentazioni digitali, che da quanto emerso dovrebbero essere

riconducibili a persone colpite da disagio sociale, talvolta anche all’interno delle stesse

scuole. In questi ultimi casi è necessario che le istituzioni scolastiche segnalino

periodicamente eventuali casi di criticità e fragilità, così da intervenire sui ragazzi e sulle

famiglie in un’ottica di prevenzione”.

Nel corso della riunione, inoltre, è stata ribadita la necessità che gli istituti scolastici

siano dotati di tutti gli strumenti di difesa passiva, quali deterrenti necessari per scongiurare nuovi episodi. A tal riguardo, il Sindaco di Barletta ha ribadito come tutti i plessi cittadini siano dotati di impianti di allarme collegati agli istituti di vigilanza nonché di sistemi antiintrusione, assicurando al contempo l’impegno a dotarli anche di appositi impianti di videosorveglianza.