“È inaccettabile che a maggio 2025 le famiglie pugliesi siano ancora in attesa dei contributi per le terapie ABA relativi al 2024. La Regione ha il dovere di rispettare gli impegni assunti.” È l’accusa lanciata dal consigliere comunale di Barletta Vito Tupputi, presidente dell’associazione Assomeda, che si occupa di inclusione e tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il riferimento è al contributo annuale previsto dalla Legge Regionale n. 32/2022, art. 72, e disciplinato dalla Delibera di Giunta n. 1584 del 25 novembre 2024, a sostegno delle spese sostenute da famiglie con figli affetti da disturbi dello spettro autistico. Il contributo è destinato a coprire trattamenti basati su metodi con validazione scientifica, tra cui l’ABA (Applied Behavior Analysis), anche se erogati da centri privati non accreditati.

“Nonostante gli annunci e la semplificazione burocratica promessa dalla Regione – spiega Tupputi – oltre 300 famiglie della provincia BAT attendono ancora il rimborso per terapie già effettuate e documentate. Una situazione che genera disagi economici gravi e, soprattutto, mina la continuità terapeutica dei minori.”

Secondo Assomeda, il blocco delle erogazioni riguarda non solo Barletta ma numerosi comuni pugliesi, a fronte di uno stanziamento regionale di 4,5 milioni di euro per l’anno 2025, che però non ha ancora trovato piena applicazione per i fondi dell’annualità precedente.

“Le famiglie non possono essere lasciate sole. La legge è chiara, le risorse ci sono già da luglio scorso, ora servono responsabilità amministrativa e tempi certi. Chi vive ogni giorno la realtà dell’autismo non può permettersi attese indefinite”, conclude Tupputi.