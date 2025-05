«La sicurezza delle strade provinciali è, e resterà sempre, al centro delle priorità della Provincia che mi onoro di guidare, ma è necessario che i Cittadini siano correttamente informati come le priorità delle Comunità locali non coincidono con quelle del Governo nazionale – spiega una nota a firma del presidente provinciale Bernardo Lodispoto – I Consiglieri Provinciali di minoranza sono prodighi di comunicati ricchi di “appunti” in materia di lavori per la messa in sicurezza ed efficientamento delle arterie stradali, però evitano di raccontare ai Cittadini come i loro esponenti nazionali componenti del Governo sono sempre attivi a mettere in atto tagli a danno del nostro territorio.

Infatti, attraverso la Legge di Bilancio e il Milleproroghe, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (a guida Leghista!) ha provveduto ad un taglio di 1,7 miliardi di risorse già assegnate a Province e Città Metropolitane destinate alla messa in sicurezza ed efficientamento di circa 120 mila Km delle vie che collegano le nostre Citta, mettendo a rischio la sicurezza di tutti coloro che quotidianamente si spostano, con conseguente blocco dei cantieri già concordati con lo stesso Ministero.

Grazie a questa energica sforbiciata del 70% dei fondi già assegnati a livello nazionale, la Provincia Barletta Andria Trani si vedrà sottrarre nel periodo 2025 – 2028 la somma complessiva di Euro 5.629.284,00, così come dettagliato nel prospetto che segue».

«Come Amministratore Locale – conclude Lodispoto – non posso che ricordare a tutti Noi gli impegni assunti dal Governo a sostegno dello sviluppo socio economico delle comunità locali che, auspico non vengano dissolti e traditi con questa scellerata manovra finanziaria».