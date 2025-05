Domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 11,30, nei prestigiosi spazi di Palazzo San Domenico, a Barletta, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Divinotto”, edizione speciale divina del pasticciotto leccese che il maestro pasticciere di Campi Salentina Angelo Bisconti ha dedicato all’associazione “Divine del Sud” per i valori di inclusione e solidarietà che promuove su tutto il territorio. Bisconti, già inventore tra gli altri del “Pasticciotto Obama” dedicato al primo presidente di colore degli Stati Uniti e del “Pasticciotto del Campione”, dedicato a Jannik Sinner, è promotore di un progetto che punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari delle venti regioni italiane presentato lo scorso mese di dicembre in Senato.

Nel “Divinotto” una prelibata confettura di Fragola Candonga extra, coltura regina del Metapontino, si sposa con la classica crema del pasticciotto all’interno di uno scrigno di pasta frolla. Sulla parte superiore del pasticciotto è presente un cuore rosa di pasta di mandorla, a simboleggiare il grande cuore dei soci e delle socie di Divine del Sud. “Con il Divinotto – afferma Bisconti- ho voluto omaggiare un’associazione in prima linea per la difesa delle donne e dei diritti delle fasce piu’ deboli. Un sentito ringraziamento alla giornalista Francesca Rodolfo, lucana d’origine per questo la scelta della confettura extra di fragola del metapontino, presidente dell’associazione, gia’ insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica” – conclude Bisconti. “Un onore per me e per tutti i miei soci ricevere in dono un dolce come il Divinotto – ha detto Francesca Rodolfo -. Questa dedica speciale arriva dal Salento, terra per eccellenza del pasticciotto, dove evidentemente si sono accorti di quanta bellezza seminiamo e di quanto bene facciamo sul territorio pugliese. Accogliamo con immenso piacere ed entusiasmo questa “carezza” del Maestro Angelo Bisconti che dal tacco d’Italia ha pensato a noi nel Nord Barese, passando pure dalla Basilicata. Nessuno lo aveva fatto prima – ha concluso la Rodolfo – siamo per questo particolarmente emozionati e commossi di tanta stima e affetto”.

Subito dopo la presentazione della nuova invenzione dolciaria, e’ prevista una degustazione gratuita del “Divinotto” e la diffusione della ricetta ai pasticceri del posto. In questo modo chi vorrà, potrà arricchire l’offerta dolciaria, con il pasticciotto di Divine, simbolo dell’inclusione e della solidarietà.

Alla conferenza stampa di presentazione, moderata dallo show man Domenico Bucci, interverranno:

Alessandro Miglietta – promotore progetto e

giornalista di Telenorba

Il Maestro Angelo Bisconti – inventore del Divinotto

Marina Ancona – Titolare Azienda Agricola Terravecchia – sedi Policoro – Pisticci

Francesca Rodolfo – presidente di Divine del Sud

Il Maestro Nicola Giotti- Presidente Regionale dei Pasticceri per la Confartigianato e Vicepresidente nazionale dolciario di Confartigianato

Saluti

Ruggiero Mennea – Consigliere regionale della Puglia delegato al welfare, diritti e cittadinanza

Rosa Tupputi – assessore ai servizi sociali del comune di Barletta

Mauro La Notte – Presidente delle Pasticcerie Storiche “Il Sospiro di Bisceglie”, di cui la Rodolfo è madrina

Enza Di Schiena – Presidente Ass. Cakes Corner Academy

Annalisa Stillavato – Presidente dell’associazione Apulia food & Cake Travel curatrice artistica del Puglia CAKE Festival