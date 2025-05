Lo scorso 24 e 25 maggio, il Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta ha ospitato l’edizione 2025 della Barletta Challenge Cup di Taekwondo Itf, confermandosi tra le competizioni internazionali più prestigiose dell’anno. L’evento ha richiamato oltre 600 atleti provenienti da 7 nazioni come Italia, Ucraina, Grecia, Moldavia, Spagna, Bosnia-Erzegovina e Estonia. L’evento internazionale e si è distinto per organizzazione, livello tecnico e spirito sportivo. A rendere unico al mondo l’appuntamento anche il prize money da 10mila euro per il taekwondo Itf, un riconoscimento concreto per l’altissimo livello raggiunto dalla manifestazione e strumento per valorizzare l’impegno e il talento degli atleti. Tra i vincitori delle finali con premio in denaro spiccano Monica Dilernia di Barletta (categoria -52 kg) e Luigi Catto di Trinitapoli (categoria +92 kg). Entrambi hanno regalato emozioni straordinarie al pubblico e hanno ottenuto la vittoria con prestazioni tecniche di altissimo spessore.

«La Challenge Cup nasce con l’intento di offrire a tutti la possibilità di vivere un evento di altissimo livello tecnico – sottolinea Ruggiero Lanotte, presidente nazionale Fitsport Italia e vicepresidente Europeo Eitf-. Il nostro obiettivo è quello di far crescere il taekwondo italiano attraverso il confronto internazionale e lo spirito di inclusione sportiva».

L’edizione 2025 è stata resa possibile grazie alla sinergia tra diverse società come la Federico II di Svevia, l’Opes Bat e la Fitsport Italia. Tre realtà che lavorano ogni anno per offrire un evento accessibile a tutti, capace di alzare il livello tecnico del taekwondo nazionale e favorire lo scambio sportivo e culturale tra le nazioni.

«Barletta è stato il test ideale in vista del Campionato Mondiale di Jesolo, che organizzeremo dal 3 al 13 ottobre 2025 – aggiunge Giuseppe Lanotte, commissario tecnico della nazionale italiana-. Le risposte sono state positive e ci indicano che stiamo seguendo la giusta direzione per presentarci pronti e competitivi».

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno reso possibile il montepremi e l’organizzazione dell’evento, alla Wave Productions per la gestione tecnica e multimediale, all’amministrazione comunale di Barletta per il supporto istituzionale e logistico e naturalmente a tutti gli atleti, tecnici e arbitri che hanno reso indimenticabile questa edizione della Barletta Challenge Cup. Con l’entusiasmo del pubblico, la qualità degli incontri e l’eccezionale livello organizzativo, la Challenge Cup 2025 si conferma come un punto di riferimento per il taekwondo internazionale, proiettando l’Italia al centro della scena mondiale, in vista dell’attesissimo Itf World Championship di Jesolo 2025.