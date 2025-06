Nei giorni scorsi, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno ospitato le classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Botticelli”, nell’ambito del progetto nazionale “TRAIN…TO BE COOL”.

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dell’Istruzione ed R.F.I., ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui rischi presenti in ambito ferroviario e promuovere comportamenti sicuri e responsabili.

Durante l’incontro, gli agenti hanno accompagnato gli alunni in visita ai vari ambienti della stazione ferroviaria e, dopo averne analizzato le principali insidie, hanno mostrato loro tutti i comportamenti responsabili da adottare.

I ragazzi hanno visitato un treno “POP” e, successivamente, gli uffici della Polizia Ferroviaria dove hanno avuto la possibilità di conoscerne i compiti istituzionali.

Sono stati affrontati temi come la prevenzione degli incidenti, il contrasto a comportamenti pericolosi (ad esempio, attraversamenti non consentiti, lancio di oggetti contro i treni, danneggiamenti).

I ragazzi, che ogni giorno utilizzano il treno per andare a scuola o frequentano le stazioni come luoghi di incontro, sono stati invitati a riflettere sull’importanza delle regole per la propria sicurezza e quella degli altri.

L’incontro si è svolto in un clima di dialogo e partecipazione attiva e gli studenti hanno posto alcune domande al Comandante della Sottosezione, Ispettore Nicola AMOROSO ed ai suoi collaboratori, dimostrando interesse e partecipazione.

La Polizia Ferroviaria ringrazia la Dirigenza scolastica e i docenti per la collaborazione e rinnova l’invito a tutti i giovani: rispettare le regole salva la vita! La sicurezza è un valore che si costruisce insieme, ogni giorno.