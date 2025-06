Nell’ambito delle attività programmate per la cura e la tutela del patrimonio arboreo cittadino, Bar.S.A. S.p.A. informa la cittadinanza che, su incarico del Settore comunale Manutenzioni – Ufficio Decoro Urbano e Verde pubblico, ha avviato nei giorni scorsi un intervento fitosanitario di tipo endoterapico su diversi esemplari di leccio (Quercus ilex) presenti in aree di particolare rilievo urbano.

Le operazioni, che avranno cadenza annuale, al momento interesseranno gli alberi ubicati in viale Giannone, nei giardini “Massimo D’Azeglio” lungo corso Vittorio Emanuele, e nelle piazze Aldo Moro, Francesco Conteduca e Plebiscito.

L’intervento, affidato al personale specializzato di Bar.S.A. S.p.A., è finalizzato alla prevenzione e al contrasto della cocciniglia dei rami. Infatti questo parassita, se non adeguatamente contenuto, può compromettere la salute e la stabilità delle piante.

La metodologia applicata si basa su un sistema innovativo e sostenibile di endoterapia arborea, conforme ai più recenti criteri ministeriali in materia di gestione del verde pubblico. Il trattamento prevede l’inoculazione diretta nel tronco del prodotto fitosanitario, in dosi prestabilite, a mezzo di capsule in pressione contenenti il farmaco. Tale tecnica consente un rilascio graduale e controllato dell’insetticida all’interno del sistema linfatico della pianta, assicurando un’efficacia mirata contro il parassita senza dispersioni nell’ambiente circostante, ovvero ad impatto zero sull’ambiente circostante. Si tratta di una strategia già ampiamente testata con esiti positivi dai tecnici comunali su esemplari della stessa specie nei giardini “Giuseppe De Nittis”, e ora estesa ad altri ambiti verdi della città.

Bar.S.A. S.p.A., pur rimarcando il proprio ambito operativo, subordinato a quello dell’ufficio comunale preposto, si dimostra sempre pronta ad assicura il proprio impegno a favore della salvaguardia del verde cittadino, e della qualità della vita urbana, aggiornando le tecniche di lavorazione e le strumentazioni, operando con professionalità e attenzione per assicurare un ambiente sano, curato e rispettoso dell’ecosistema.