E’ partito il progetto pilota per la valutazione di sistemi monouso nella pulizia e sanificazione ambientale da parte della Sanitaservice che nella ASL BAT sarà svolto per circa un mese all’interno delle sale operatorie dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta. Obiettivo in prospettiva sarà quello di sostituire i materiali riutilizzabili attualmente in uso. L’iniziativa tende a valutare l’efficacia, l’efficienza ed il fabbisogno di materiali impiegabili tutti i giorni per poi trasferire quanto raccolto in tutta l’azienda sanitaria.

In particolare ci si concentrerà sull’utilizzo di detergenti disinfettanti altamente efficaci sia per i pavimenti che per le superfici lavabili, battericidi, germicidi, fungicidi tutti sicuri per gli operatori. In questi giorni le attività formative per gli ausiliari di Sanitaservice con le indicazioni tecniche del nuovo utilizzo. «Il progetto si colloca nell’ottica di miglioramento continuo – ha spiegato la dott.ssa Annachiara Rossiello, amministratrice unica della Sanitaservice ASL BAT – della nostra attività al servizio della ASL. In più si svolge nel massimo rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti e con particolare attenzione alle nostre operatrici ed ai nostri operatori. Dopo questo periodo di sperimentazione, raccoglieremo i dati e capiremo effettivamente quanto questo progetto possa esser replicato in tutte le altre sedi di nostra competenza».