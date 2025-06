A Barletta che nel mese di luglio, dal giorno 1 al 29, verrà effettuato da parte di AQP il secondo ciclo di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie, con trattamenti sulla condotta nera e mista ai fini della derattizzazione ed eliminazione delle blatte. Il primo ciclo è stato realizzato nello scorso periodo di marzo-aprile.

“Devo ricordare a tutti i cittadini – ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito – che, per garantire la riuscita della sanificazione, è assolutamente necessario non rimuovere l’adesivo posto dai tecnici sui tombini fognari. Solo in questo modo si potrà evitare agli insetti di trovare una via di fuga fuoriuscendo dai tombini stessi con il rischio di rinvenirli sulle nostre strade. Gli adesivi riporteranno la sigla AQP a garanzia dell’intervento effettuato”.