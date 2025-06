Prestigioso piazzamento nellle fasi nazionali Csen tenutesi a Peschici della società calcistica ‘Medaglie d’oro Barletta’ recentemente affiliata con la prestigiosa Ssc Bari in un ottica di collaborazione sportiva al fine di valorizzare i talenti nostrani e veicolare I valori dello sport. Nei giorni scorsi a Peschici i giovani pulcini classe 2014 hanno guadagnato un meraviglioso terzo posto alle fasi nazionali Csen. Trionfo assoluto per la categoria 2015 che in finale ha battuto la Academy Foggia per 3 a 2.

Di seguito i nomi dei vincitori:

Ricco M.

Cardo A.

Rociola M.

Lattenzi G.

Papeo F.

Torre V.

Dicuonzo M.

Prezioso T.

Vino M.

Dambra F.

Del vecchio M.

Divincenzo D.

Daloiso D.

Bonafede M.

‘Questo trionfo rappresenta non solo un importante risultato sportivo, ma anche una promessa per il futuro del calcio giovanile di Barletta. L’impegno, la dedizione e il talento dimostrati da questi ragazzi lasciano ben sperare per le prossime stagioni – ha dichiarato mister Gianmarco Rizzi, tecnico della Figc già vincitore l’anno scorso con la categoria 2014 – alla luce delle emozioni vissute il mio invito è sicuramente quello di avvicinarsi al gioco calcio e a fare un’esperienza significativa all’interno di questa società. Mettiamo al primo posto i veri valori dello sport, ambiente naturale dal quale i ragazzi possono trarre benefici ed emozioni. Ritengo che il successo ottenuto dai nostri “pulcini” rappresenti un esempio di come il lavoro di squadra possa portare ad importanti risultati. Tutto questo con il valore aggiunto della collaborazione con il Bari e nuove metodologie di insegnamento del gioco calcio`,