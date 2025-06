Domani, giovedì 12 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, si terrà una conferenza stampa di presentazione del servizio bus navetta gratuito, dedicato ai cittadini e principalmente ai più giovani che si recano presso i lidi delle litoranee di Ponente e di Levante nelle ore notturne.

Un servizio pubblico, previsto nel weekend (venerdì, sabato e domenica), dal 13 giugno al 14 settembre 2025, dalle ore 23:00 alle ore 3:00.

Un’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale Cannito, finalizzata a garantire un divertimento responsabile, una maggiore sicurezza per i giovani della città, una migliore cultura della mobilità sostenibile attraverso un servizio completamente gratuito per le famiglie e per i lidi.

Tutti i dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa dal Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dall’Assessore alla Polizia Locale, al Trasporto Pubblico Locale e alla Mobilità Sostenibile, Maria Anna Salvemini, dall’Assessore all’Ambiente e alle Politiche Giovanili, Mihaela Albanese, dall’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Dileo, dal Dirigente di Settore, Francesco Lomoro e dal Comandante della Polizia Locale di Barletta, Savino Filannino.

Sarà presente anche l’azienda Scoppio Autolinee S.r.l., che gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale. rappresentata dall’amministratore Michele Sabato e dal responsabile Michele Spadaro.

Alla conferenza stampa sono invitate le associazioni di categoria e i gestori degli stabilimenti balneari di Barletta.