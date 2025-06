Il Settore Welfare del Comune di Barletta ha organizzato, nel corrente mese, tre giornate dedicate alla corretta redazione degli atti amministrativi e sull’uso consapevole del linguaggio nella Pubblica Amministrazione per promuovere equità, parità e inclusione. Aspetti di fondamentale importanza per evitare errori e vizi che potrebbero inficiare la validità degli atti medesimi.

L’evento conclusivo è in programma alle ore 9 di mercoledì 18 Giugno nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello Svevo di Barletta, dove il prof. Michele Cortelazzo, docente di linguistica italiana ed esperto in linguaggio amministrativo, affronterà il tema del Linguaggio nella Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di promuovere l’adozione di un linguaggio chiaro, comprensibile per tutti, tale da ridurre vizi e malintesi e aumentare la fiducia nelle Istituzioni.

In un tempo in cui l’Amministrazione è chiamata a essere sempre più trasparente, accessibile e vicina alle persone, riflettere sull’uso delle parole significa contribuire concretamente al miglioramento dei servizi, alla valorizzazione delle diversità e alla promozione della parità.

Pertanto il linguaggio che adotta nei documenti, nei rapporti interni ed esterni, nella comunicazione istituzionale, riflette e modella le relazioni, le gerarchie, le inclusioni e le esclusioni.