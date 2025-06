Si chiude un capitolo importante nella storia dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea”, oggi guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Gabriella Catacchio. La Maestra Maria Rosaria Dibenedetto conclude il suo servizio attivo nella scuola, ma non il suo impegno nell’educazione. Con lei si congeda una figura che ha lasciato un segno profondo, umano e innovativo.

Presenza luminosa e punto di riferimento per generazioni di bambini, la Maestra Dibenedetto ha saputo coniugare l’insegnamento scolastico con un cammino interiore fatto di yoga, ascolto, consapevolezza e cura. Fin dagli anni ’90, quando l’istituto non era ancora un comprensivo e si chiamava “IV Circolo San Domenico Savio”, fu tra le prime scuole in Puglia a sperimentare la pratica dello yoga in ambito educativo, sotto la lungimirante guida del Preside Carmine Cristallo. Una scelta avviata grazie alla visione e alla pratica personale della Maestra Dibenedetto, che introdusse lo yoga come strumento concreto di benessere e crescita armonica per bambini, insegnanti e famiglie.

Il suo lavoro ha restituito autenticità al concetto di “benessere a scuola”, spesso abusato o svuotato di significato. Con gesti semplici ma potenti – il respiro consapevole, l’ascolto, la presenza – ha mostrato come il benessere non sia un’attività extra, ma il fondamento dell’apprendimento e della relazione.

A testimoniarlo, le parole commosse degli alunni della sua ultima classe, la 5ª H:

“Con te abbiamo scoperto che la pace comincia dentro di noi,

che possiamo diventare forti come alberi e coraggiosi come guerrieri,

che ogni emozione può essere ascoltata… e trasformata.

Cara Maestra, sei stata per noi una guida saggia, una luce gentile, una maestra del cuore.

Noi non ti dimenticheremo.”

Oggi, con più tempo a disposizione, la Maestra Maria Rosaria potrà dedicarsi pienamente alla formazione degli insegnanti attraverso il metodo “Yogandoimparo”, da lei ideato. Il metodo è promosso e insegnato da un team qualificato di insegnanti presso il Centro Yoga “L’Onda del Respiro” di Barletta, realtà di cui la Maestra è anche presidente. Il centro da anni rappresenta un punto di riferimento per chi promuove un’educazione che integri corpo, mente e cuore.

In un sistema scolastico in trasformazione, l’esperienza della Maestra Dibenedetto resta un esempio concreto di come l’educazione possa davvero “toccare” le persone, accompagnandole verso la consapevolezza e il fiorire umano.

Grazie, Maestra Maria Rosaria, per averci insegnato che anche a scuola… si può fiorire