Il 20 giugno 2025, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, saranno organizzate a Barletta attività socio-educative, in favore di bambini e famiglie, promosse del servizio del SAI (Sistema di Accoglienza e di Integrazione) del Comune di Barletta.

ll Sistema di accoglienza e integrazione SAI, previsto dal Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è costituito dalla rete degli Enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore di stranieri titolari o richiedenti protezione internazionale, accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli Enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del Terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Il servizio SAI del Comune di Barletta, gestito dal RTI “Il Gabbiano”, “Global care” e “Social Care” organizza le iniziative ludiche, ricreative e di animazione, sintetizzate nella locandina allegata, a cui tutta la cittadinanza è invitata, al fine di diffondere la conoscenza del servizio e promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione tra i cittadini del territorio.

Appuntamento dalle ore 18 alle 20 presso la Parrocchia di Santa Lucia, in vicoletto Santa Lucia n.1 a Barletta, con il coinvolgimento dell’associazione Magikabula e delle associazioni del territorio. La giornata è stata organizzata con lo scopo di promuovere le attività del Progetto SAI e di favorire l’integrazione dei beneficiari del progetto e della comunità locale. Al termine dell’evento ci sarà un momento di convivialità con tutti i partecipanti.