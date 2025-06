Emanate dall’Ufficio Tecnico del Traffico due ordinanze dirigenziali riguardanti altrettanti eventi locali in programma domenica 22 Giugno 2025, vale a dire la XIV edizione della gara podistica “Ciemme ViviBarletta” e la ricorrenza religiosa del “Corpus domini”, quest’ultima con celebrazione di funzione all’aperto fronte chiesa S. Gaetano e collegata processione.

I provvedimenti comunali, organici alle consuete misure preventive utili a rafforzare la sicurezza, disciplinare la circolazione e a superare qualsiasi pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedono limitazioni alla viabilità veicolare che così sintetizziamo:

Per “Ciemme ViviBarletta”, dalle ore 16 alle 23, saranno interessate (interamente o in parte) dal divieto di sosta con rimozione via Carlo V D’Asburgo, piazza Castello, via Mura S. Cataldo, piazza e Porta Marina, stradina via Colombo, Lungomare Mennea, via Cavour, via Fieramosca, via S. Giorgio, i corsi Garibaldi e Vittorio Emanuele, via S. Marta e via Cialdini.

Il divieto di transito sarà invece in vigore, nella medesima fascia oraria, sia sui percorsi appena elencati che in via delle Capitanerie di Porto, via Cafiero con ingresso Fossato Castello, viale Regina Elena, piazza 13 Febbraio 1503, via S. Leonardo, via Duomo e sulla controstrada del Lungomare Mennea.

In merito alle celebrazioni del Corpus Domini, invece, sarà istituito in piazza Plebiscito (presso sagrato chiesa S. Gaetano e tratti stradali limitrofi) il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 alle 22 e il divieto di transito solo durante la celebrazione della Santa Messa, con inizio alle 19.30.

Esclusivamente durante il passaggio del corteo, il divieto di transito varrà in piazza Plebiscito, via Manfredi, via S. Lazzaro e su alcuni tratti di via Lacerenza e dei Corsi Garibaldi e Vittorio Emanuele. Il divieto di sosta con rimozione , su queste stesse strade appena elencate, sarà in vigore dalle 18 alle 22.

Su via S. Stefano, infine, solo durante la celebrazione sarà istituito il senso unico con direzione di marcia da via Cialdini e via Mura del Carmine.

Per i dettagli si invita a consultare i provvedimenti dirigenziali allegati al presente comunicato e pubblicati sulla rete civica www.comune.barletta.bt.it.