Dopo Da Silva per l’attacco, arrivo importante a centrocampo per il: è ufficiale l’ingaggio di. Di seguito la nota ufficiale del sodalizio biancorosso: “Il Barletta 1922 ufficializza il centrocampista classe 1996, fresco vincitore della Serie D con la Sambenedettese (Girone F). Inoltre in D ha vestito le maglie di Nardò, Vastogirardi, Flaminia Civita Castellana, Gravina, Fulgor Molfetta e Olympia Agnonese; Esperienze in Serie C con Martina, Fondi e Taranto. Nella Città della Disfida un nuovo leader nella zona mediana del campo”.