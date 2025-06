Arriva a Barletta – ai Giardini del Castello – sabato 28 e domenica 29 giugno il Celebration Tour 2025 promosso da Warner Bros. Discovery Italia.

Lanciata nel 2023 in occasione dei 100 anni degli Studios, questa iniziativa continua il suo viaggio nelle più iconiche località balneari, portando alcune dei franchise più amati di Warner Bros. Discovery. Con un format pensato per coinvolgere il pubblico e rafforzare il legame con i fan, si conferma anno dopo anno come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Il WARNER BROS. DISCOVERY CELEBRATION TOUR ITALIA propone a bambini, adulti e famiglie tantissime attività divertenti e ingaggianti, rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento.

Così il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli:

“Il Celebration Tour di Warner Bros. Discovery è l’evento di apertura del cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale. Un appuntamento accreditato dal successo registrato lo scorso anno, completamente gratuito, quindi inclusivo ad ampio raggio, che offre molteplici opportunità di svago ed intrattenimento per i più piccoli. Il carattere internazionale di questo appuntamento polarizzerà l’attenzione su Barletta che ancora una volta non disattenderà le attese dei residenti e darà il benvenuto a visitatori e turisti che, certo numerosi, accoglieremo con entusiasmo”.

Le attività sono accompagnate da allestimenti di aree a tema, con un palco centrale animato giorno e sera. I più piccoli potranno divertirsi nell’area sport dedicata ai Looney Tunes, dove avranno l’occasione di sperimentare un vero e proprio circuito di allenamenti a tema che replicheranno discipline invernali come Hockey, Curling, e Sci.

Sono presenti quiz a premi, prove di arrampicata e discese in corda doppia su una parete da arrampicata tematizzata, che permetteranno di vivere la sensazione di scalare i grattacieli di Gotham City e poi calarsi dall’alto per esplorare l’universo Batman.

A queste si aggiungono tante altre attività rivolte a adulti e bambini, come il dj set serale e la possibilità di immortalare il momento e portare a casa ricordi fotografici nelle photo opportunity con personaggi e ambientazioni iconiche, tra cui quelle dedicate al 85° anniversario di Tom & Jerry – con una grande torta di compleanno alta oltre 2m per scattare dei selfie memorabili – e momenti di intrattenimento pensati appositamente per i più piccoli.

Il tour comprende inoltre un’area dedicata alla promozione di Harry Potter: The Exhibition – la più completa mostra itinerante mai presentata, dedicata al dietro le quinte dell’universo esteso di Harry Potter. La mostra arriverà a Milano dal 19 settembre e il Warner Bros. Discovery Celebration Tour permetterà ai fan di avere un’anteprima di quello che li aspetta alla mostra, attraverso magiche photo opportunity.

Il Tour è anche un’importante occasione per generare entusiasmo e accrescere l’attesa dei fan per alcuni dei prossimi film in uscita quest’estate nelle sale cinematografiche. Il primo è F1® Il Film –uscito il 25 giugno, con Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 degli anni ’90 pronto a tornare in pista dopo un grave incidente. I partecipanti al WARNER BROS. DISCOVERY CELEBRATION TOUR ITALIA avranno la possibilità di visitare uno stand con un simulatore progettato per replicare la sensazione e l’emozione di guidare una vettura di FORMULA 1.

In occasione del nuovo e tanto atteso film dei DC Studios, Superman, i fan avranno l’opportunità di immaginare come ci si possa sentire a essere l’Uomo d’Acciaio mentre vola nel cielo, grazie ad una zip-line dedicata a Superman – ideata per offrire ai fan la sensazione del volo. Scritto, diretto e prodotto da James Gunn, Superman uscirà nelle sale e in IMAX® il 9 luglio, distribuito da Warner Bros.

Per gli amanti del gioco e delle sfide adrenaliniche il NOVE, canale televisivo di punta del gruppo, la sera offrirà sul palco del tour una delle grandi novità della stagione: il nuovo game show “THE CAGE – PRENDI E SCAPPA” – prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment). Ispirandosi alle “challenges” del programma televisivo, il pubblico in piazza verrà coinvolto in divertenti giochi a premi.

Oltre a questo, non mancheranno le attività sul palco, con musica dal vivo, animazione e tanto divertimento, insieme a momenti speciali dedicati alla celebrazione di alcuni dei più iconici film Warner Bros.

L’evento si svolgerà secondo i seguenti orari di apertura al pubblico:

Sabato 28 giugno: 10-13, 18-23.30

Domenica 29 giugno: 10-13, 16-20.