Con l’ennesima grande gara della spedizione di Gabicce, l’ASD Avvocati BAT conquista la Coppa degli Ordini battendo Lex 84 Genova con il risultato di 3-0. Coriolano e compagni mettono così in bacheca il secondo trofeo negli ultimi tre anni, riscattando così l’amara finale persa lo scorso anno col Torino

In generale, tutto il percorso delle fasi finali è stato ampiamente positivo. Con tre vittorie su quattro gare, una sola sconfitta e uno score di ben dodici i gol messi a segno a fronte di uno solo subito. La Coppa degli Ordini, dedicata allo storico fondatore del torneo Valentino Galeotti, è il secondo trofeo per importanza del Campionato Nazionale Forense a cui le toghe della BAT hanno avuto accesso in quanto perdenti nel quarto di finale di campionato con il Cosenza

La gara è stata subito indirizzata nel primo tempo, con la pregevole rete di Fabio Conversano giunta a conclusione di un’azione di pressing offensivo. Le altre due reti portano la firma del fuoriquota Nando Terrone, che nella ripresa sigilla il risultato finale prima con un preciso colpo di testa e poi su azione personale, dopo aver messo a sedere portiere e difensore avversari

Grande la soddisfazione per il sodalizio forense presieduto dal giudice di pace Giuseppe Magarelli, che arricchisce il proprio palmares al termine di una stagione di grandi sforzi dal punto di vista economico e organizzativo

A cominciare dall’ingaggio dell’allenatore Giuseppe Albanese e del preparatore atletico Antonio Quinto, oltre che al coinvolgimento di un fuori quota del calibro di Terrone (capocannoniere della squadra nelle fasi finali con cinque reti in quattro gare) e la nomina dell’avvocato Francesco Dibenedetto come team manager

Per l’Avvocati BAT si conclude così l’ennesima stagione sportiva ricca di soddisfazioni, una stagione che sarà base solida per ripartire il prossimo anno con obiettivi ancora più ambiziosi