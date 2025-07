L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani accoglie con favore l’attivazione del nuovo portale SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Barletta. La piattaforma, recentemente messa online in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Transizione 5.0 e destinata alla gestione digitale delle pratiche relative all’avvio, alla modifica, alla cessazione delle attività produttive, oltre alla richiesta di permessi a costruire e autorizzazioni connesse, rappresenta un importante passo verso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, offrendo ai professionisti strumenti più efficaci per l’interazione con gli enti locali.

Lo scorso 21 maggio, a Palazzo di Città, si è tenuto un incontro tra i referenti comunali e i rappresentanti degli ordini professionali, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, osservazioni e suggerimenti utili al miglioramento del sistema nella sua fase iniziale. In tale occasione, l’Ordine provinciale degli Ingegneri ha espresso la propria piena disponibilità a collaborare come beta tester della piattaforma, fornendo contributi tecnici per garantirne l’efficienza operativa, la fruibilità e la coerenza con le esigenze concrete dei professionisti del settore.

“Raccomandiamo – ha detto Antonella Cascella, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Bat – che l’implementazione definitiva del portale sia accompagnata da un costante monitoraggio delle performance e da un’effettiva capacità di risposta ai riscontri degli utenti, affinché il sistema diventi un valido alleato nella gestione delle pratiche, anziché un ulteriore ostacolo burocratico. Siamo convinti che il coinvolgimento diretto degli Ordini professionali in questa fase di test sia una scelta strategica per costruire strumenti digitali realmente efficaci, trasparenti e rispondenti alla complessità delle normative e delle attività tecniche”.

L’Ordine provinciale degli Ingegneri continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del portale SUAP, promuovendo il dialogo tra professionisti e amministrazioni pubbliche, nella convinzione che la transizione digitale sia una sfida che va affrontata con responsabilità e competenza.