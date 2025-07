Nel periodo estivo tornano nei quartieri di Barletta le postazioni straordinarie per il conferimento dell’organico, gestite da Bar.S.A., a supporto della raccolta dell’umido. Il servizio partirà dal prossimo weekend, sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, sulla scorta delle precedenti esperienze, alcuni anni fa, messe in atto durante la stagione estiva.

«Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti che hanno scelto Barletta come tappa per le proprie vacanze, si rinnova un servizio che negli anni passati è stato particolarmente apprezzato – commenta la presidente del C.d.A. di Bar.S.A. Avv. Alessia De Finis – L’intervento ha l’obiettivo di rafforzare la raccolta differenziata, ampliando il calendario ordinario con due postazioni aggiuntive per ogni quartiere di Barletta, collocate in punti strategici per facilitarne l’accesso ai cittadini».

Il servizio consiste nell’integrazione della raccolta della frazione organica, con il coinvolgimento, nella giornata del sabato, della zona Centro – Settefrati e, nella giornata di domenica, della zona Borgovilla – Patalini, attraverso lo stazionamento di un mezzo di Bar.S.A. atto al conferimento dell’umido da parte dell’utenza nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 19:30. Il tutto con l’assistenza di un operatore preposto.

Di seguito il prospetto dettagliato delle postazioni:

Zona CENTRO STORICO – SANTA MARIA

Giorno di raccolta: SABATO

• Via Cavour – Nei pressi dell’ex palazzo della Banca d’Italia (oggi adibito ad uffici comunali)

• Orario: 15:00 – 16:00

• Via Isidoro Alvisi – Nei pressi dell’incrocio con via Renato Coletta

• Orario: 16:10 – 17:10

Zona SETTEFRATI

Giorno di raccolta: SABATO

• Piazza Principe Umberto – Nei pressi della chiesa di sant’Agostino

• Orario: 17:20 – 18:20

• Via Luigi Dicuonzo – Nei pressi dell’incrocio con via Regina Margherita

• Orario: 18:30 – 19:30

Zona PATALINI – BORGOVILLA

Giorno di raccolta: DOMENICA

• Via Sen. Cesare Dante Cioce – Nei pressi dell’incrocio con via padre Raffaele di Bari

• Orario: 15:00 – 16:00

• Via Maffeo Barberini – Nei pressi dell’incrocio con via Filippo Brunelleschi

• Orario: 16:10 – 17:10

Zona BORGOVILLA

Giorno di raccolta: DOMENICA

• Via dei Salici – Nei pressi del Centro Comunale di Raccolta rifiuti, angolo via degli Ulivi

• Orario: 17:20 – 18:20

• Via Canosa – Nei pressi dell’incrocio con via Achille Bruni

• Orario: 18:30 – 19:30