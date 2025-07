Paura sul braccio di Levante di Barletta, dove un diverbio tra più persone sarebbe sfociato in un episodio di violenza armata. Un giovane di 29 anni è rimasto ferito da un proiettile alla gamba sinistra. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Dimiccoli”. Il ragazzo si trova ora nel reparto di Ortopedia e, secondo quanto riferito dai medici, le sue condizioni non destano preoccupazione: la prognosi è di circa un mese. In corso le indagini della Polizia, che sta raccogliendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti per risalire ai responsabili.