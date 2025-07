Il Settore Servizi Scolastici e altri Servizi alla Persona rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative alla concessione del beneficio per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’A.S. 2025/2026 a favore degli alunni residenti nel Comune di Barletta e frequentanti le Scuole Secondarie di 1^ e 2^ Grado, cittadine ed extracittadine, mediante “BUONI LIBRO”, a titolo di copertura delle spese da sostenere per l’acquisto dei libri di testo e/o sussidi didattici oppure “Comodato d’uso”.

Contestualmente alla raccolta delle istanze per l’accesso al beneficio “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’A.S. 2025/2026, e per la sola prima finestra temporale, la piattaforma “studioinpuglia” è stata implementata di un ulteriore modulo per la raccolta delle candidature per l’accesso all’ulteriore beneficio, previsto per i soli studenti pendolari di scuola secondaria di 2^ grado, dell’agevolazione tariffaria sugli abbonamenti mensili per il trasporto pubblico ferroviario o su gomme di competenza della Regione Puglia, con uno sconto pari al 50% sul prezzo di vendita dell’abbonamento, con fruizione da ottobre 2025 a maggio 2026, per un importo complessivo per singolo beneficiario inferiore a €1.000,00, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.746 del 05.06.2025.

DESTINATARI:

Alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I Grado (scuole medie) e di II Grado (istituti superiori) e residenti sul territorio comunale della città di Barletta, appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di I.S.E.E. in corso di validità il cui valore non sia superiore ad € 12.000,00 elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente on-line, pena l’inammissibilità, secondo la procedura telematica dedicata, attiva sul portale https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2025-2026/

I richiedenti devono essere necessariamente in possesso di una delle seguenti identità digitali:

SPID (accesso tramite identità digitale),

CIE (Carta d’Identità Elettronica),

CNS (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria).

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: Al termine della fase di verifica e valutazione delle istanze, ogni beneficiario – nel rispetto della tutela della privacy – sarà identificato dal corrispettivo “codice pratica” che dovrà essere conservato dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al beneficio.

TERMINE DI SCADENZA: La 1^ finestra temporale per la presentazione delle istanze si aprirà a partire dalle ore 12:00 del 04 Luglio 2025 e sarà attiva per 30 giorni a partire da quello successivo alla pubblicazione, con scadenza 4 Agosto 2025. Tutte le indicazioni per la presentazione dell’istanza sono presenti nell’ ALLEGATO “A” (N.B. da pag. 1 a pag. 9) dell’Atto Dirigenziale n. 00282 del 26.06.2025 della Regione Puglia, di cui si riporta il link di seguito indicato:https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/wp-content/uploads/162_DIR_2025_00282_VIN_I_Determina.pdf

Per informazioni, contattare: Servizi Scolastici – Tel.0883/516732 – 0883/516734. Per ricevere assistenza tecnica alla piattaforma regionale: [email protected] oppure 080.8807404.