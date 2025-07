“Questi solenni festeggiamenti rinnovano nella comunità il senso di devozione in onore dei Santi Patroni della Città, Maria SS. dello Sterpeto e San Ruggero Vescovo, nonché il piacere di una tradizione che si rinnova anno dopo anno in chiave religiosa e civile.

Spontaneo e affettuoso rivolgo il mio augurio alle concittadine e ai concittadini nella speranza che questi giorni regalino momenti rasserenanti e spensierati.

Immancabile il pensiero premuroso indirizzato a chi, nonostante la festa, deve misurarsi con le difficoltà della vita che non conoscono soste, poi un ideale abbraccio agli anziani e ai sofferenti, infine, certo non ultimo, un cenno di autentico ringraziamento a chi lavorerà per garantire servizi pubblici essenziali e la sicurezza collettiva.

Puntuale l’invito a rispettare la nostra città, il suo decoro, l’immagine che offriamo ad un folto numero di visitatori del territorio e ai turisti.

Facciamo in modo che il mattino del 15 Luglio Barletta si desti appagata dalla gradevole parentesi festiva e soprattutto fiera di aver dato prova di civiltà e buona educazione.

Buona festa a tutti!”.

Mino Cannito

Sindaco di Barletta