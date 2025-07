Il Comune di Barletta indice una procedura di evidenza pubblica per la creazione di elenchi di professionisti per l’erogazione delle c.d. prestazioni integrative, cosi come individuate dall’art. 3 dell’Avviso INPS denominato “adesione al progetto Home Care premium 2025 rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali o agli Enti Pubblici istituzionalmente preposti a rendere servizi socioassistenziali”.

Home Care Premium 2025 è un Bando Pubblico INPS per l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari. I dettagli sono disponibili a questo link https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/welfare-assistenza-e-mutualita/welfare-bandi/cerca-bandi/dettaglio.welfare-bandi.2025.03.bando-di-concorso-progetto-home-care-premium-assis_121.html

L’Istituto riconosce sia contributi economici (prestazioni prevalenti in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare. L’istituto prevede, inoltre, l’erogazione di servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative), avvalendosi della collaborazione degli Ambiti Territoriali Sociali di cui alla L. n. 328/2000.

Il beneficiario del servizio, consultato l’elenco dei professionisti accreditatisi con l’Ambito Territoriale Sociale di Barletta convenzionato, potrà usufruire dei servizi professionali precedentemente indicati. Il beneficiario potrà contattare uno dei professionisti che risulteranno visibili in procedura per ciascun Ambito Territoriale e fissare direttamente un appuntamento, inserito dal professionista stesso sulla sua area riservata. Le prestazioni potranno essere rese entro il budget fissato dall’operatore socio sanitario dell’Istituto.

Le prestazioni professionali rese saranno rimborsate al professionista, con cadenza mensile, sulla base delle fatture inserite in procedura dallo stesso e convalidate dall’utente, a conferma dell’avvenuta erogazione della prestazione.

I servizi oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:

a) servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l’autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da terapista occupazionale; b) servizi professionali di terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; c) servizi professionali di psicologia e psicoterapia; d) servizi professionali di fisioterapia; e) servizi professionali di logopedia; f) servizi professionali di biologia nutrizionale e di dietistica g) servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive, effettuati dall’educatore professionale sociosanitario o dall’educatore professionale socio pedagogico; h) servizi professionali di infermieristica; i) servizi professionali di cura e di assistenza alle persone in condizione di disabilità, finalizzati a soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, effettuati da operatore sociosanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA).

Per i servizi professionali indicati, è necessaria l’iscrizione da parte del professionista al rispettivo Albo professionale di appartenenza, ad eccezione delle prestazioni effettuate da operatore sociosanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA) per le quali è necessario il possesso dell’attestazione della relativa qualifica professionale.

E’ escluso l’intervento di natura professionale medica.

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza entro il giorno 25 LUGLIO 2025 ore 10:00 .

L’All. A – modello di domanda di adesione previsto dall’Avviso, è reperibile sul sito internet del Comune di Barletta:

https://servizionline.hypersic.net/cmsbarletta/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=400, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: [email protected], corredata obbligatoriamente da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, pena l’esclusione.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute attraverso altre modalità e fuori dal termine stabilito.

Per chiarimenti sulla presente procedura contattare lo Sportello Home Care Premium sito in Piazza Aldo Moro n. 16 – 4° piano – dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ai seguenti recapiti:

Istruttore amministrativo dott.ssa Maria Rosa Farinola. Tel. 0883/516740, mail: [email protected]

Istruttore Amministrativo Valentina Nichilo Tel. 0883/516740; mail valentina.nichilocomune.barletta.bt.it