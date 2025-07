Barletta si unisce ufficialmente alla grande famiglia dell’A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) con la costituzione della Delegazione Comunale, affidata al cav. Savino Dibenedetto, figura di riferimento del mondo cavalleresco a livello comunale. L’A.N.I.O.C., fondata a Roma nel 1949, continua a diffondere i suoi ideali su tutto il territorio nazionale e oggi si radica anche nella Città della Disfida, rafforzando la propria presenza in tutte le regioni italiane. Il Presidente Nazionale dell’Associazione è il Senatore Antonio De Poli, Questore anziano del Senato della Repubblica; Il Segretario Generale è il Conte Avv. Maurizio Monzani.

La nuova Delegazione di Barletta si propone di diventare un punto di riferimento per le realtà sociali, morali e civili del territorio, operando nel solco dei valori sanciti dallo Statuto associativo. Sotto la guida del cav. Dibenedetto, unitamente al Consiglio Direttivo, – cav. Sabino Gianferrino (Vice Delegato), cav. Giuseppe Gorgoglione (Segretario) e i consiglieri: cav. Domenico Fuggetta, cav. Antonio Povia, cav. Raffaele Dicandia, la Delegazione sarà attivamente impegnata nel perseguire le finalità dell’A.N.I.O.C., in particolare quelle indicate dall’art. 2, punto (e) dello Statuto: “Sviluppare il senso di ogni promozione umana”, principio che racchiude e sintetizza l’essenza dell’impegno cavalleresco.

Il cav. Savino Dibenedetto, già promotore e coordinatore dell’ANIOC a livello comunale, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, ha dimostrato negli anni profondo senso civico e dedizione verso il prossimo. Grazie alla sua guida, Barletta saprà onorare i principi di libertà, fratellanza e amicizia universale che la cavalleria rappresenta. Con la sua operatività, l’A.N.I.O.C. di Barletta si impegna a contribuire alla crescita armonica del territorio, in piena sinergia con le istituzioni pubbliche e private, promuovendo valori e iniziative a beneficio dell’intera comunità.