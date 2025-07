Si è tenuta il 18 luglio 2025, presso la Biblioteca storica dell’Ordine degli Avvocati di Trani, l’assemblea dei soci della sezione AIGA di Trani (Associazione Italiana Giovani Avvocati), un momento di grande partecipazione e confronto, durante il quale è stato rinnovato il Direttivo per il prossimo biennio e approvato, all’unanimità, il bilancio consuntivo.

A guidare ancora una volta la sezione tranese sarà l’avv. Francesca Pistillo, giovane ma già esperta avvocata di Andria, riconfermata Presidente per acclamazione. L’avv. Pistillo, oltre a ricevere la fiducia dei soci per un nuovo mandato, è stata anche nominata a seguito di elezioni tenutesi il 24-25 e 26 giugno 2025, Delegata per il XXXVI Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Torino dal 16 al 18 ottobre 2025, un incarico di prestigio che testimonia il ruolo attivo della sezione AIGA di Trani nel dibattito nazionale.

Durante l’assemblea si è tracciato un bilancio delle numerose attività svolte nel biennio 2023-2025, contraddistinto da un’intensa attività formativa, culturale e politica. Tra gli eventi più significativi:

Corso intensivo sulla Riforma Cartabia, che ha visto la partecipazione di relatori di primo piano;

Un evento politico sulla previdenza forense con la straordinaria partecipazione dell’allora Presidente di Cassa Forense Walter Militi e del delegato Vincenzo Barile, entrambi ex militanti AIGA;

Corso sulle novità giurisprudenziali in tema di esecuzione forzata;

Evento dedicato al Trust, con analisi pratiche e teoriche dell’istituto;

Incontro formativo sulle misure alternative alla detenzione, svoltosi direttamente presso la comunità “A mano libera”;

Visita istituzionale e simbolica presso la Casa Circondariale di Trani durante la Settimana Santa, per promuovere un messaggio di riflessione e impegno sociale;

Evento di grande rilevanza sulla criminalità minorile, promosso da AIGA Trani con la partecipazione straordinaria del Questore Fabbrocini, che ha riscosso ampia eco nel territorio.

Tra gli obbiettivi a breve termine, il Direttivo ha annunciato la prossima creazione della Consulta dei Praticanti, un organo rappresentativo e formativo dedicato ai giovani colleghi in fase di tirocinio, che sarà intitolato alla memoria dell’Avv. Luca Caruso, già membro attivo della sezione AIGA Trani.

Il nuovo Direttivo AIGA Sezione di Trani, per il biennio 2025-2027 risulta così composto:

Presidente: Avv. Francesca Pistillo

Vicepresidente: Avv. Leonardo Chiapperini

Segretario: Avv. Mariateresa Solofrizzo

Tesoriere: Avv. Roberta Moscatelli

Consiglieri:

Avv. Antonella Divincenzo

Avv. Francesca Rizzi

Avv. Valentina Cosmai

Consiglieri supplenti:

Avv. Irene Cascione

Dott. Nicola Palumbo

Dott. Giuliano Riccardi

Inoltre, si conferma l’importante rappresentanza della sezione AIGA Trani a livello nazionale, con la presenza nel Consiglio Nazionale AIGA dei colleghi:

Avv. Adamo Logrieco

Avv. Dario Iurlaro

Avv. Antonio Valentini

Con un bilancio positivo alle spalle, una squadra motivata e nuovi progetti in cantiere, AIGA Trani si conferma come una delle realtà associative più attive e propositive del panorama associativo forense pugliese, pronta ad affrontare con determinazione le nuove sfide della giovane avvocatura.